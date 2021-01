Skakalnica Bergisel v Innsbrucku je že večkrat odločala o zmagovalcu novoletne turneje, ali pa je kateremu od favoritov prestrigla krila. Čeprav so bile danes razmere dokaj enakovredne za vse tekmovalce, se je še enkrat več pokazalo da gre za zahtevno skakalnico. Največji osmoljenci dneva so Nemci, saj sta tako Karl Geiger in Markus Eisenbichler izgubila zelo veliko v boju za zlatega orla. Osmoljenec dneva je tudi Norvežan Halvor Egner Granerud. Bergisel pa ni do živega prišel Anžetu Lanišku in celotni poljski reprezentanci. Kamil Stoch je z današnjo zanesljivo zmago prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku novoletne turneje in je tako v odličnem položaju, da še tretjič postane zmagovalec tega prestižnega tekmovanja. Anže Lanišek je z drugim mestom prišel do svojih četrtih stopničk v svetovnem pokalu. Izjemen poljski uspeh sta s tretjim in četrtim mestom dopolnila Dawid Kubacki in Piotr Zyla.

Polom Geigerja in Graneruda v prvi seriji Tekmovanje v Innsbrucku je bilo izjemno privlačno od samega začetka, ko se je žirija tekmovanja odločilna za pogumno zaletno mesto in tekmovalci so se eden za drugim v izteku veselili svojih dolgih skokov. Zaradi dolgih skokov je žirija nato dvakrat ukrepala, ko pa so se na koncu serije tudi razmere malce umirile, je to prineslo do zanimivega razpleta. Slovenski orli, ki so bili na sporedu bolj pri začetku startne liste so odlično izkoristili ponujeno. Žiga Jelar je nastopil kot prvi in pristal pri zelo dobrih 125,5 metra. Žal to ni bilo dovolj za zmago v paru, ker pa je prijel tudi dokaj visok odbitek točk zaradi ugodnih razmer, je njegov rezultat zadoščal za 35. mesto in se ni uvrstil v finale. Svoj dvoboj v paru je izgubil tudi Cene Prevc, skočil je enako daleč kot Jelar, a prijel manj odbitnih točk za veter. Zasedel je tretje mesto v skupini poražencev in je v prvi seriji bil uvrščen na 19. mesto. V finale sta se uvrstila tudi Domen Prevc in Anže Lanišek, ki sta se v paru pomerila pod seboj. Domen je Anžetu s 126 metri in že z dveh naletov nižje, kot se je začela prva serija, dal izjemen izziv. Anže je nanj odgovoril s še meter in pol daljšim skokom, kar ga je uvrstilo na drugo mesto po prvi seriji, z zgolj sedmimi desetinkami zaostanka za Poljakom Kamilom Stochom. D. Prevc je bil 14. Zmage v paru se je razveselil tudi najstarejši Prevc, Peter Prevc, ki je nastopil že v času, ko je veter začel malce popuščati. Skočil je 122,5 metra in zbral popolnoma enak izkupiček točk kot brat Cene. V težkih razmerah ob koncu serije se niso znašli trije tekmovalci, ki so bili pred začetkom tekme v Innsbrucku v boju za zlatega orla. Najslabše sta skočila Karl Geiger in Halvor Egner Granerud, ki se le sistemu tekmovanja na novoletni turneji lahko zahvalita, da sta se uvrstila v finalno serijo, ki sta jo nato utvorila. Veliko je izgubil še en nemški adut Markus Eisenbichler, ki je v prvi seriji bil 15. V glavnega favorita in vodilnega v skupnem seštevku novoletne turneje pa se je prelevil Stoch.