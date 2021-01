Tričetrturni prestop norčevanje iz potnikov

Navdušenje nad vzpostavitvijo železniškega potniškega prometa med Kočevjem in Ljubljano po petdesetih letih se je poleglo hitro po tem, ko so potniki ugotovili, kakšen bo vozni red na novi progi. Kljub skoraj 100 milijonov evrov vredni prenovi, pri čemer je nova proga enotirna in neelektrificirana, torej najnižjega možnega standarda, bo potnikom na voljo le šest vlakov na dan v smeri proti Ljubljani in sedem vlakov na dan v nasprotni smeri proti Kočevju. Razpored je tak, da potem ko iz Kočevja do pol sedmih odpeljeta prva dva vlaka, naslednji odpelje šele ob pol desetih, eden malo pred dvanajsto, nato pa skoraj do 18. ure nobeden več. Med vikendom potniški vlaki po kočevski progi sploh ne bodo vozili. Gre torej za vozni red, naravnan zgolj na delovne migrante, ki službo začnejo med sedmo in osmo uro zjutraj in jo zaključijo med četrto in peto popoldne.