Nepreslišano: Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB

Mi smo le nekaj ur vožnje od industrijsko najbolj razvitega dela sveta in trikotnika z najvišjo kakovostjo bivanja na svetu: Zürich–München–Dunaj. Velike priložnosti imamo v logistiki in izdelkih z višjo dodano vrednostjo, v robotiki – covid-19 pospešuje uporabo robotov, kar razvijajo kolegi v Yaskawi in podobnih družbah. Tu se Slovenija lahko izredno močno pozicionira. V logistiki sploh, ker imamo v državni lasti vse podsisteme, od Luke Koper, Intereurope do pošte in železnic. Do tega, da imamo ogromno lokacij ob teh povezavah, kjer lahko razvijemo gospodarske cone in pritegnemo trajnostno naravnano predelovalno dejavnost. Ne čez nekaj let, zdaj je skrajni čas, da to ustrezno naslovimo.