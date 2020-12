Rok Snežič, ki si je v preteklosti zgradil finančni imperij v BiH, v Sloveniji pa se ga povezuje z dvomljivimi finančnimi potezami v zvezi sstranko SDS predstavljal nacionalno in ekonomsko grožnjo za Bosno in Hercegovino, poroča bosanski portal Capital in dodaja, da je odločitev že bila je posredovana mejni policiji BiH.

Kot navaja portal, je eden od razlogov, da je Snežič v BiH nezaželen, fiktivno ustanavljanje podjetij na področju Banjaluke, s čimer se je želel izogniti plačilom davkov v Sloveniji. Mariborčan z doktoratom iz davkov, sicer trdi, da je šlo pri poslu zgolj za davčno optimizacijo in način, da privarčuje denar znotraj zakonskih okvirov. »Novica, da imam prepoved vstopa v državo, je neumnost, saj za to ni prave podlage. V BiH se proti meni ne vodi nobenih postopkov, niti ni vložena obtožnica, ovadba ali kaj podobnega,« je novinarjem portala sporočil Snežič, ki se v teh dneh nahaja v Banjaluki.

Po pisanju Večera je Snežič sicer v BiH prispel včeraj, mejo pa je prestopil brez težav. »Rad bi vedel, katero sodišče je to odredilo in kdo ima prste vmes.Če se mi prepoveduje vstop v državo, se bom moral očitno obrniti na ESČP. V Banjaluki sem prokurist podjetja, ki dela zakonito,« je za Večer povedal samooklicani doktor davčnih utaj in dodal, da mu ni znano, zakaj naj bi ga obravnavale varnostne službe v BiH.