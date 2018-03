Snežič, ki je zaradi različnih davčnih utaj v zaporu preživel tri leta, državi pa naj bi bil še vedno dolžan konkretne milijone, je v zadnji številki časopisa ponudil rešitev iz zagate, in to (zanimivo!) anonimnemu bralcu, ki ga je zanimalo, kakšne davke bo plačeval v Bosni, če tam začne posel.

»Bralec nam je… priznal, da ga zanima odprtje podjetja v Bosni – predvsem, kakšni so stroški in ali je v Bosni davek od dobička res samo desetodstoten… Pa tudi, ali v Bosni res ne obstaja 25 odstotkov davka na dividende oziroma na izplačani dobiček,« so zapisali v Škandalu. In specialist za bosanske posle je razložil: »V Bosni obstaja samo en davek, to je desetodstotni davek od dobička… Pri nas boste od zasluženih letnih 100.000 evrov morali plačati 45 odstotkov, v Bosni pa le deset odstotkov.« Priložnost pa je podjetni Snežič izkoristil tudi za promocijo svojih podjetij: »Glede ustanovitve podjetja v Bosni, predvsem v Republiki Srbski, vas lahko usmerim na naše podjetje Moj pravnik, d.o.o., v Banjaluki ali na naše podjetje v Sloveniji Snežič davčni inženiring, saj se ukvarjamo z odpiranjem podjetij za tujce v Bosni oziroma Republiki Srbski.«

Mi pa zainteresirane opozarjamo, naj bodo pazljivi. Snežič se je zaradi svojih finančnih vragolij že znašel za rešetkami na Dobu pri Mirni. Da o denarju, ki si ga je SDS s pomočjo njegove nevidne roke nerodno izposodila v davčno zelo ugodni Bosni, niti ne govorimo.

N.N.