Janša: Obveznosti do STA bodo izpolnjene, ko bo Ukom prejel in preveril zahtevano dokumentacijo

Kot so sporočili z ministrstva, Počivalšek opozarja, da STA izvaja pomembno javno službo na podlagi zakona in pogodbe z Uradom za komuniciranje (Ukom), ki določa izvedbene obveznosti za opravljanje in financiranje te javne službe.

Pogodbo je na strani STA podpisal direktor STA Bojan Veselinovič, zato bo Počivalšek zahteval pojasnila, ali Veselinovič dejansko krši pogodbene obveznosti, kar mu sicer očita direktor Ukoma Uroš Urbanija. Hkrati bo zahteval pojasnila, ali je odločitev Urbanije, da ustavi financiranje STA, skladna s pogodbo in zakonom, so sporočili z ministrstva.

»Vsekakor mora vlada urgentno, to je še letos rešiti ta zaplet, ker je STA zelo pomembna institucija in njeno delo ne sme biti ogroženo, še posebej pa je nujno zagotoviti sredstva za plače zaposlenih, ki svoje poslanstvo korektno izpolnjujejo,« je dejal Počivalšek, ki bo zaradi različnih interpretacij vladi predlagal sklep, s katerim bodo Ukomu »dali jasna pooblastila in navodila za izvajanje s tem povezanih nalog«.

Tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec si želi, da se ta nepotreben konflikt, ki se dogaja na plečih zaposlenih, nemudoma razreši, da se spoštuje pravne zaveze in da STA nadaljuje z opravljanjem funkcije osrednje nacionalne medijske agencije v državi. V izjavi za STA je poudarila, da je treba obojestransko spoštovati vse dolžnosti in obveznosti.

Vodstvo STA Janšo in ministre pozvalo k podpori zahtev kolektiva in nadzornega sveta Ukom je namreč po tem, ko je zavrnil plačilo nadomestila za opravljanje javne službe za oktober, 24. decembra z dopisoma sporočil, da zavrača tudi zahtevek za izplačilo nadomestila za javno službo za november in plačilo računov za opravljene storitve STA za potrebe vladne administracije za oktober in november, je v današnjem sporočilu za javnost navedlo vodstvo Slovenske tiskovne agencije (STA). Ob tem je izpostavilo, da je Ukom do oktobra redno poravnaval obveznosti do STA, normativna ureditev pa se ni v ničemer spremenila. Vodstvo STA je zato danes v pismu vladi pozvalo predsednika vlade Janeza Janšo ter vse ministre, da podprejo zahtevo kolektiva in nadzornega sveta STA za plačilo nadomestila za javno službo za opravljeno delo agencije v zadnjih mesecih tega leta. Neodzivnost ministrskega zbora se ne sme nadaljevati, sicer bo resno ogrožen obstoj STA, navaja vodstvo. Direktor Ukoma Urbanija se je odzval na twitterju in zapisal, da »če Veselinovič že piše ministrom, naj jim pošlje še vse dokumente, pa bo stvar hitro rešena«. »Ampak ne - on bi rad denar, hkrati pa prikrival, kako posluje,« je navedel. Ukom namreč še naprej pogojuje plačevanje mesečnih nadomestil za opravljanje javne službe z dostavo nekaterih dokumentov, medtem ko vodstvo STA trdi, da ni nikoli navedel niti pravne osnove niti se ni izkazal z ustreznim pooblastilom za pravico do dostopa do informacij STA. Na to je vodstvo agencije opozarjalo v svojih odgovorih Ukomu in poudarjalo, da so skladno z veljavno zakonodajo lastniku vedno na voljo želene informacije.

Zorčič si bo aktivno prizadeval za rešitev problema Že minuli teden pa so se zaposleni na STA obrnili na predsednika DZ Igorja Zorčiča in ga pozvali, naj zagotovi spoštovanje sklepov odbora DZ za kulturo. Ta je namreč 14. decembra vlado pozval, naj v treh dneh izpolni zakonske dolžnosti in izplača zapadle finančne obveznosti do STA ter naj ji zagotovi nadaljnjo finančno stabilnost, a vlada tega še ni storila. V kabinetu predsednika DZ Igorja Zorčiča so danes pojasnili, da si bo Zorčič aktivno prizadeval za rešitev tega problema in bo storil vse, kar je v njegovi moči, da se problem reši čim prej. Več o tem bo po njihovih navedbah znanega v torek, so še navedli v Zorčičevem kabinetu, a podrobnosti niso pojasnjevali. Za STA pa je Zorčič dejal, da podpira prizadevanja kolektiva STA in pričakuje, da bo vlada upoštevala sklepe odbora ter čim prej zagotovila vzdržno financiranje STA.