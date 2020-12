Ukom sprostitev financiranja STA še vedno pogojuje s prejetjem dokumentacije

Urad vlade za komuniciranje (Ukom) od STA še vedno pričakuje zahtevano dokumentacijo, brez katere ne more sprostiti izvajanje pogodbe oz. zadržanega tekočega financiranja agencije in zagotoviti primernega financiranja za leto 2021. Kot so danes iz Ukoma sporočili , “žal te dokumentacije še vedno niso prejeli”.