Janša je obiskal Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor, kjer so danes dobili 125 doz cepiva in z njimi že cepili zaposlene. Kot je dejal, je njegov obisk »simbolični izraz zahvale za vse, ki od marca bijejo najtežji boj z epidemijo«. Ob tem jim je zaželel, da si v prazničnih dneh odpočijejo, saj gre po praznikih znova pričakovati večji pritisk na bolnišnice.

Ker so se zavedali, da bodo sprostitev gibanja med prazniki, več stikov in »mešanje mehurčkov« povzročilo nove okužbe, so že pred prazniki prosili direktorje bolnišnic, če lahko zagotovijo 30-odstotne rezerve, je pojasnil Janša in dodal, da se vsi trudijo zagotoviti vsaj nekaj tega, čeprav bo zelo težko.

Situacija malenkost boljša Glede na covidno statistiko je sicer Slovenija po vseh kriterijih v soboto prešla iz t. i. črne v rdečo cono. »Situacija se je torej malenkostno izboljšala. Upam, da ne le začasno,« je dejal Janša. Vlada se je zato odločila znova odpreti tržnice, trafike in frizerje, kaj več sprostitev pa bi omogočil šele prehod v oranžno polje. A je za to treba pozdraviti vsaj še nekaj sto bolnikov, sedemdnevno povprečje okužb pa se mora spustiti pod 1000, je navedel premier. Ena od prioritet pri sproščanju ukrepov je šolstvo, posebej za prvo triado in otroke s posebnimi potrebami, »je pa danes prezgodaj za odgovor, ali bo povratek v šolo možen 4. januarja ali ne,« je dodal premier. Napovedal je, da bo vlada o tem odločala sredi prihodnjega tedna. Ponovil je, da bodo pa pred začetkom poskušali zagotoviti hitro testiranje zaposlenih in da bo potrebna skupna zaveza vseh, od vodstev šol do sindikatov, da bodo ravnali tako, da bodo širjenje okužb čim bolj zamejili.