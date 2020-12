Prvi, ki so jih pri nas cepili proti covidu-19, so upokojeni nadškof Franc Kramberger, Angelca Butenko ter Jože Pelko.

Na vrsto bodo najprej prišli oskrbovanci in zaposleni domov za starejše občane ter tudi nekateri drugi najbolj izpostavljeni zdravstveni delavci. Danes so vsi domovi za starejše dobili toliko cepiva, kolikor je bilo pri oskrbovancih interesa za cepljenje, za zaposlene pa v sorazmernem deležu. V soboto smo v Sloveniji prejeli 9750 odmerkov cepiva ameriškega Pfizerja in nemškega BioNTecha, do konca leta naj bi jih prejeli še 6825.

Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Marija Magajna je ob začetku cepljenja povedala, da bomo naslednje tedne v januarju vsak teden prejeli po 16.575 odmerkov. Povedala je tudi, da bi starejši od 80 let, ki živijo doma, na vrsto za cepljenje lahko prišli proti koncu januarja, splošno prebivalstvo pa marca ali kasneje, kar je odvisno od odobritve cepiv drugih proizvajalcev.

Izpostavila je, da si želi, da se cepi čim večje število prebivalcev, ob tem pa dejala: »S cepljenjem smo doslej omejili ali izkoreninili veliko bolezni. Dvomi v cepljenje, ki se v zadnjem času pojavljajo, so sicer po svoje razumljivi. Številne generacije namreč zdaj ne poznajo več teh nalezljivih bolezni, kot je davica, »od blizu«, niso poznali ljudi, ki bi za njimi zboleli. Prej so generacije vedele, kaj cepljenje prinaša.«

Predsednik vlade Janez Janša bo izjavo ob začetku cepljenja dal ob 11.00.