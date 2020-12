Zadnja pika: Basen o sovi, ptički in treh dihurjih

Sova je nočna ptica. Modrost ji zavidajo vse živali v gozdu. Ima velike oči. Vse vidi in vse ve. Ima oster in natančen sluh. Leti skorajda neslišno in z lahkoto sledi plenu. Gospodar gozda, veliki merjasec, najbolj zaupa prav sovi. Nikomur drugemu v gozdu ne zaupa. Vsi so njegovi sovražniki. Zato je sova ves čas na preži in velikemu gospodarju merjascu poroča o tem, kaj počnejo preostale živali v gozdu.