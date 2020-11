Zadnja pika: Na vrhu!

Trajalo je deset mesecev. A zdaj nam je uspelo, in to brez tuje pomoči! Uradno smo prvi na svetu! Največji mednarodni strokovnjaki se sprašujejo, kako nam je ratalo. Še pred dobrim mesecem dni smo bili popoln avtsajder, daleč za vodilnimi. ZDA, Brazilija, Belgija, Španija, Francija in druge globalne velesile so se zdele nedosegljive. A Slovenija se ne ustraši nikogar.