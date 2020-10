Zadnja pika: Ukrepi za k repi

Verjetno se tudi vi sprašujete, zakaj vladni ukrepi zoper pandemijo covida-19 (vendar, prosto po Hojsu, ne tudi epidemijo, ki je v Sloveniji že nekaj mesecev nimamo več) delujejo zmedeni, nekonsistentni, slabo skomunicirani? Odgovor je preprost. V verigi odločevalcev – od strokovnih svetovalcev prek uradnega govorca in mimo predsednika vlade – prihaja do vrste nesporazumov, šumov, nerazumevanj. Ali, kot bi reki modri ljudje: »Pogovarjati se ne znajo!« Pa poglejmo, kako teče tipična priprava vladnega govorca za covid-19 in vse preostalo Jelka Kacina pred tradicionalno dopoldansko novinarsko konferenco.