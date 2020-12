18 ljudi je leta 1930 zaposlovalo podjetje Battiste Farine - Pinina, izdelali so 50 karoserij. Na samostojno pot se je podal s pomočjo denarja ženine družine in Vincenza Lancie, ki je sprevidel Battistov talent in odločenost.

1949. leta so oblikovali cisitalio 202 coupe, avto, ki je poskrbel za dvig ugleda podjetja, izdelali so jih 170.

1951. leta se je začelo sodelovanje s Ferrarijem, ki se je končalo 67 let kasneje. V tem obdobju le dveh ferrarijev niso oblikovali pri Pininfarini, in sicer dina 308 GT4 (1973) in laferrarija (2013).

»Ko sva se z očetom peljala proti domu, ni niti za trenutek umaknil pogleda s ceste. Nato mi je sredi vožnje rekel, da bom od zdaj naprej jaz skrbel za Ferrari, od oblike, inženiringa do tehnologije in konstrukcije. Lahko si predstavljate, kako sem se počutil v tistem trenutku. Če avtomobil ne bi imel strehe, bi verjetno od veselja skočil iz njega,« Sergio Farina, sin Battiste Farine, o sodelovanju s Ferrarijem.