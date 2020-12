S projektom Okusi Radol'ce so v Radovljici dokazali, da v turizmu največ šteje prav povezovanje. Kot je dejala Nataša Mikelj, direktorica TIC Radovljica, je prav povezovanje v festival lokalnih menijev v novembru gostincem prineslo odlično poslovanje. »Ko smo razmišljali, koga vse lahko še povežemo poleg gostincev in njihovih dobaviteljev, smo prišli na idejo, da bi združili vse ustvarjalce, rokodelce in umetnike ter tako podprli radolško kreativnost pod novo blagovno znamko Narejen v Radolc,« je povedala Mikljeva.

Za ženske, ki iščejo majhne pozornosti Radol'ca je bila od nekdaj dežela ustvarjalnih ljudi, glede na število rokodelcev, ki tam živijo in ustvarjajo, se tradicija ohranja še danes. Ker prazničnega sejma zaradi vseh ukrepov za zajezitev epidemije niso mogli izpeljati, so se prilagodili in priložnost izkoristili z virtualnim sejmom. Med izdelki, ki jih najdete na spletni strani obrtnikov, veliko jih svoja dela deli tudi prek facebooka in instagrama, večina ustvarjalcev z veseljem naredi izdelke po naročilu v barvah in velikostih, kot jih sami želite, in tako darilo dobi še osebno noto. Tako bo za organizirane ženske zagotovo popolno novoletno darilo kateri od izdelkov Laure Bolčina iz Kamne Gorice. Oblikovalka, ki ustvarja pod znamko Laurel, najpogosteje uporablja umetno usnje, iz katerega izdeluje stilsko dovršene obeske za ključe in pralne maske. Čisto svoj, mladosten in igriv dizajn je v svoje kreacije vnesla Enisa Duraković, ki ustvarja pod imenom EniArt. Na čevljarskem stroju in s profesionalnim šiviljskim strojem ustvarja torbe iz imitacije usnja, po naročilu jih izdela tudi iz filca ali bombaža. Morda lahko izberete zgolj ličen obesek za ključe ali torbico. Ker si vsaka ženska zasluži torbico ali nahrbtnik z njenim osebnim podpisom, Tanja Vogelnik pod znamko Šikamina prisluhne željam. Povsem drugačen stil z izbrano eleganco pa boste našli v torbicah znamke Manus, ki že več kot 25 let nastajajo v Radovljici. Prepoznavni znak izdelkov iz pravega usnja, ki jih pod to znamko ustvarja Anemari Laureni, so ročno naslikani barvni detajli, ki zagotavljajo, da je vsak izdelek unikaten. Nina Pirnat Pjekni, ki ustvarja pod blagovno znamko Sweet CikCak, je praznični kolekciji oblek dodala tudi bleščice, iskani so tudi udobni kompleti jopic in hlač. Nikakor pa ne gre spregledati niti reciklirane mode ustvarjalk Tereze Kourilove in Nine Čuk, ki ustvarja pod znamko Nimid.