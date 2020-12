Nogometaši Olimpije odhajajo na zimski odmor s težko prigarano zmago proti Gorici (2:0), ki koledarsko leto v vlogi novinke v prvi ligi zaključuje na zadnjem mestu s sedmimi zaporednimi porazi. Primorci so bili žilav nasprotnik za Olimpijo, ki je ob koncu tekme na krilih Andreja Vomberbarja izvlekla tri točke, da njen zaostanek za prvim mestom po jutrišnjem zaključku devetnajstega kroga ne bo znašal več kot pet točk.

Olimpija je že pred tekmo ostala brez možnosti za jesenski naslov, ki je po zmagi Maribora nad Muro romal na Štajersko. Ljubljančani so v torek odigrali slabo tekmo v Šiški proti mestnemu tekmecu Bravu in iztržili remi brez zadetkov, zadnjeuvrščena Gorica pa je bila v Stožicah zelo motivirana, a ji je na koncu zmanjkalo moči za presenečenje. Gostje so se predstavili z organizirano in disciplinirano igro, skozi katero so iskali zadetek in nekajkrat nevarno zapretili. Olimpiji igra na postavljeno obrambo nikakor ni stekla, branilec Perković je z vlečenjem Velikonje v kazenskem prostoru celo izzival enajstmetrovko, a je sodnik Žnidaršič odmahnil z roko. Ljubljančanom je edino resno priložnost priigral Ivanović, a je goriški vratar Likar njegov strel po preigravanju s skrajnimi močmi odbil v kot.

V drugem polčasu se je Gorica postavila v bunker, napadi Olimpije pa so bili počasni in jalovi. Trener Dino Skender je poskušal spremeniti potek dvoboja z menjavami in zelo čustveno spremljal dogajanje na igrišču, za kar si je prislužil tretji rumeni karton v sezoni. Olimpija je trenutek odrešitve doživela v 72. minuti, ko je Fink ostro podal v kazenski prostor, strelec Vombergar pa se je izkazal z izjemnim občutkom, ko je žogo z zunanjim delom stopala poslal v mrežo. Utrujena Gorica se ni več pobrala, Vombergar pa je z drugim zadetkom po strelu z glavo potrdil zmagovalca.

Na zimski odmor sta odšla tudi Tabor in Koper, ki sta se pomerila na otvoritveni tekmi devetnajstega kroga. Koprčani so bili uspešnejši v festivalu zadetkov (4:3) in postali prva ekipa, ki je slavila v Sežani. Jutrišnji spored v prvi ligi začenjata Domžale in Bravo (13), Mura bo v Celju (15) izzivala zmago za ohranitev priključka z vrhom, jesenski prvak Maribor pa se bo pomeril z Aluminijem (17.15).

Olimpija – Gorica 2:0 (0:0) Strelec: 1:0 Vombergar (72), 2:0 Vombergar (80). Stadion Stožice, brez gledalcev, sodnik: Žnidaršič (Kranj), rumeni kartoni: Caimacov, Skender; Hodžić, Oyewusi, Begić. Olimpija: Frelih, Pavlović, Milović, Perković (od 79. Samardžić), Boakye (od 46. Fink), Marin, Caimacov (od 62. Zeljković), Elšnik, Kvesić (od 83. Andrejašič), Ivanović (od 83. Ostrc), Vombergar, trener: Skender. Gorica: Likar, M. Kavčič, Mevlja, T. Kavčič, Širok, Nkama, Grudina, Oyewusi (od 73. Begić), Cvijanović (od 65. Smajlagić), Hodžić (od 82. Hodžić), Velikonja (od 73. Colley), trener: Debenjak. Igralec tekme: Andrej Vombergar (Olimpija). Streli v okvir gola: 4:6, streli mimo gola: 8:3, prekrški: 17:19, prepovedani položaji: 0:2, obrambe vratarjev: 6:2, koti: 6:5, število napadov: 110:93, število nevarnih napadov: 55:56, posest žoge (v odstotkih): 55:45.