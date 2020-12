Za preostali slovenski ekipi v ligi ABA je bil 10. krog uspešen. Cedevita Olimpija je v nedeljo zvečer suvereno na kolena spravila Cibono, ki je bila brez možnosti za presenečenje, že v petek pa je Krka naredila nov pomemben korak k obstanku v ligi, ko je po košu Roda Camphorja ob izteku igralnega časa ugnala Split.

Za košarkarji ljubljanskega moštva je naporen teden, ki pa so ga oddelali na najboljši možen način. Najprej so v evropskem pokalu na kolena spravili Trento in Promitheas ter tako obdržali možnosti celo za prvo mesto v skupini D, za konec pa razbili Cibono. Že začetek tekme proti Zagrebčanom je dal slutiti, da se jim ne piše dobro, kar se je v nadaljevanju tudi potrdilo. Zamisli trenerja Jurice Golemca igralci vse bolj prenašajo na parket, Olimpija pa posledično deluje kot vse bolje naoljen stroj. Zaradi visoke razlike je lahko Golemac dal priložnost celotni dvanajsterici, prav vsi pa so se vpisali med strelce. Tudi mladi Luka Ščuka, ki je dosegel prve tri točke v karieri v zeleno-belem dresu. »Tekmo smo začeli tako, kot si želimo prav vsako – agresivno in angažirano. Vsi, ki so bili na parketu, so imeli v glavi, da je najprej treba opraviti delo v obrambi, posledično pa bo sledil tudi dober napad,« je pojasnil Jurica Golemac.

Krka je v tesni končnici v Splitu vknjižila tretjo zaporedno zmago ter se s skupno štirimi uspehi zavihtela na sredino lestvice. Novomeščani se sicer za poln izkupiček v Čačku in Splitu lahko zahvalijo tudi sreči, a so hkrati v ključnih trenutkih pokazali zvrhano mero samozavesti in organiziranosti. Ob tem ni zanemarljivo dejstvo, da dolenjsko moštvo praktično celotno sezono igra brez poškodovanega centra Milana Milovanovića, ki bi v njihovo igro vnesel dodatno dimenzijo. »Pomanjkanje višine poskušamo nadoknaditi s kolektivno igro,« ob tem sporoča trener Vladimir Anzulović, ki je z videnim lahko zelo zadovoljen.

Liga ABA, 10. krog: Olimpija – Cibona 100:75 (27:19, 48:29, 79:47, Jones 18, Murić 16, Hopkins 12, Ukić in Hodžić po 11, Marinković 8, Dimec in Blažič po 6, Perry 4, Rupnik in Ščuka po 3, Radović 2; Novačić 15), Budućnost – Mornar 81:74, Igokea – Zadar 72:48, Partizan – Mega 79:77, FMP – Crvena zvezda 75:111, Split – Krka 78:80, Borac – Primorska 20:0.