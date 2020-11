Andrej Vombergar: V Olimpiji znova na nogometnem radarju

Andrej Vombergar je z golom tik pred koncem polčasa odločil derbi z Muro in Olimpijo popeljal do drugega mesta v prvi ligi. Argentinec s slovenskim potnim listom je v vse boljši formi – v letošnji sezoni je dosegel tri gole na prvenstvu, po enega pa v pokalu in evropskih kvalifikacijah.