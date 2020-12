Končno jelke

Vatikanska smrečna žalost

Drevo Alenke Bratušek čaka na vstop v dnevno sobo

Predsedniku gre na živce likanje

Osamosvojiteljski trap

Plodovitost umetnosti v času Mahniča in Janše

Te dni uradno stopamo v naslednjo decembrsko instagramovsko fazo, sezono jelk. In smrek. In drugega okrašenega drevja. To je sezona, ko se je treba postaviti ob zimzeleno igličasto drevo, ki je lahko že postavljeno in okrašeno, a bolj resno ko jemljete božič, bolj se boste posvetili objavljanju vseh predhodnih stopenj postavljanja božičnega drevesca. Za nadaljnja navodila se je najbolje obrniti na prvi par slovenske influencerske scene, Cool Mamacito in Cool Fotra, ki sta na primer na estetiziran način zabeležila korak vlečenja drevesca iz gozda. Cool Fotr nam je ob tem podaril tudi enega od klasičnih pogledov instagram partnerjev, ob katerem ne vemo, ali potrebuje pomoč ali zgolj alkoholni napitek.Na svoje drevesce je ponosen tudi zunanji minister Anže Logar, ki se je te dni v Vatikanu srečal s papežem Frančiškom. Slednjega je letos doletela izjemna čast, smreko na glavnem trgu mu je namreč podarila Slovenija, dežela neskončnih gozdov in bogaboječih vladnih veljakov. Čeprav vemo, da je slovenska smreka v Vatikanu presenetljivo neimpresivna, rahlo načeta in okrašena z oblanci (kar je dobra ideja samo, če gre za referenco na Jezusov poklic), je Logarju vendar uspelo najti kraj, s katerega je smreka videti zgledno. Takole oddaljena je videti precej manj katastrofalno, poleg vsega pa Logar zatrjuje, da slovenska smreka stoji ponosno. Žal nam čustev smreke ni uspelo podrobneje preveriti.Precej bolje pa gredo decembrski dnevi nekdanji premierki in ministrici Alenki Bratušek. Ta te dni doma kuha govejo juho in sama pripravlja rezance, konec tedna pa se je pohvalila, da imajo tudi pri njih doma že božično drevo. To za zdaj stoji pred hišo, skromno okrašeno z lučkami, a kot zagotavlja Bratuškova, bo jelka kmalu dobila svoj prostor v dnevni sobi, kjer predvidevamo, da se trenutno sušijo rezanci za v juho. Čeprav minister Logar Alenki Bratušek ne sledi na instagramu, upamo, da bo fotografija prišla do njega, da mu vsaj ta precej bolj impresivni igličar od tistega v Vatikanu polepša praznike.Precej manj idilične so nedelje Boruta Pahorja. Ta je nedavno potarnal, da ob prostih nedeljah pospravlja stanovanje, s čimer sicer nima težav, mu gre pa likanje malo na živce. »Ampak v teh časih tako ali tako ni alternative, tako da se niti ne smilim samemu sebi,« je zapisal. S predsednikom sicer sočustvujemo, saj je likanje, odkar ob nedeljah ni na sporedu oddaje z Mariem Galuničem, res nekoliko osamljeno opravilo. A glede na to, da smo v času pandemije, ko vsi večino časa preživimo v oblačilih za doma, predsednik pa, kot kaže, nima resnih ambicij po aktivnem političnem delovanju, se vsaj na tem področju lahko malo sprosti. Zmečkana ali slabo zlikana oblačila so zadnja stvar, ki bi mu jo zamerili.Medtem ko se dobitnik viktorja za najelegantnejšo osebnost pritožuje, da je zoprno likati, mu moramo žal sporočiti, da se je na domači trap sceni pojavila mladina, ki zna celo iz tranzicijske mode izvleči nekaj elegance. Zasedba Smrt boga in otrok, ki je imela prejšnji teden spletni koncert v Kinu Šiška, je koncert in prihajajoči album napovedala s serijo fotografij, posnetih v Cankarjevem domu, s čimer so zaznamovali 30. obletnico razglasitve plebiscita, ob tem pa so nas spomnili tudi na najžlahtnejše primerke takratne mode, vključno z vojaško uniformo in večno kombinacijo prevelika obleka-trenčkot-prečka. Morda si vlada želi več filmov in muzejev o osamosvojitvi, a kot kaže, bo najprej dobila trap album.Aktualna vlada morda lahko vzame sredstva slovenskemu filmu, postavi svoje kadre na čelo muzejev in drugih kulturniških ustanov, izseli nevladnike in terorizira tiskovne agencije, a instagramske umetnosti ji ne bo uspelo zadušiti. Ravno obratno, ta cveti bolj kot kadar koli prej. Umetnik na profilu Kawai Janša še vedno ustvarja svoje naci-erotične upodobitve Janše, vedno več navdiha pa imajo tudi oboževalci in oboževalke Žana Mahniča. Njegov klub oboževalcev na instagramu je namreč nedavno objavil ta večplastni umetniški presežek, ki združuje njihov objekt občudovanja in objekt občudovanja njihovega objekta občudovanja. Čudovito.