Vse bo v redu s Heleno Blagne View this post on Instagram Jap, časi res niso ravno rožnati, ampak kako že pravi tisti rek... vse pride, pa tudi vse mine✨🦅 Naredimo si lep vikend dragi moji ! #patience A post shared by H E L E N A (@helenablagne) on Oct 16, 2020 at 7:48am PDT V tednu, v katerem se bomo številni prvič v življenju srečali s policijsko uro in drugimi represivnimi ukrepi vlade, je ena redkih sfer, ki aktivno sodeluje pri pomirjanju prebivalstva, domača estrada. Njena kraljica Helena Blagne se je svojim sledilkam in sledilcem konec tedna oglasila z brezhibno fotografijo in ohrabrujočimi besedami: »Jap, časi res niso ravno rožnati, ampak kako že pravi tisti rek… vse pride, pa tudi vse mine.« V ponedeljek pa še: »Potrpežljivost in vztrajnost. Če bi nam šlo v življenju vse gladko in bi se nam odpirala vsa vrata, ne bi znali ceniti upanja in odločnosti.« Ob Heleni nas niti Hojs ne more več vznemiriti.

Dejana Židana zmanjkalo na zadnjem sedežu View this post on Instagram Ena družinska❗ Tako smo leta 2014 potovali 1.050 km. Ja, otrokom je potrebno zaupati 😀. A post shared by Dejan Židan (@dejan.zidan) on Oct 15, 2020 at 1:39am PDT Lažje nam je tudi ob pogledu na spečega nekdanjega predsednika Socialnih demokratov Dejana Židana. Čeprav gre za šest let staro fotografijo, nas misel na to, da se kdo še lahko dovolj sprosti, da zadrema v avtu, v teh časih sprošča. Židan je pojasnil, da gre za fotografijo iz leta 2014, ko so družinsko prepotovali 1050 kilometrov, volan pa sta s partnerico očitno prepustila mladini. »Da, otrokom je treba zaupati.« Medtem ko je na fotografiji vidno, da jim Židan povsem zaupa, pa nismo prepričani, ali jim tudi partnerica. Ta je tudi med spanjem poskrbela, da Židana ob nenadnem zaviranju ni odneslo na armaturno ploščo.

Alenka Bratušek poskrbela za princeske View this post on Instagram Pred zimo, je treba poskrbeti za 'princeske', ki so nam celo poletje lepšele dneve 🌸🌼🌺 A post shared by Alenka Bratušek (@abratusek) on Oct 18, 2020 at 3:46am PDT Blagodejno na nas vpliva tudi zelena barva, sploh ko gre za kombinacijo zelenja narave in zelene barve slovenskih športnih reprezentanc. Vse zelene je tokrat združila poslanka Alenka Bratušek, ki se je še pred začetkom zime podvizala in poskrbela za svoje rastline. »Pred zimo je treba poskrbeti za 'princeske', ki so nam celo poletje lepšale dneve.« V zeleno zakamuflirana poslanka je sicer princeske postavila v narekovaje, a smo kljub temu skoraj popolnoma prepričani, da je pri tem mislila samo na rože, ne pa tudi na kakšne politike na najvišjih položajih v državi ali njihove zlate ribice.

Janša še ni odstopil, zato doji samega sebe View this post on Instagram A post shared by kawai jansa (@kawai_jansa) on Oct 18, 2020 at 6:59am PDT Ena od resnejših groženj, ki smo jih zadnje čase zaznali na instagramu, so ilustracije Janeza Janše, ki jih objavlja umetnik na profilu Kawai Janša. Avtor je namreč zagrozil, da bo objavljal ilustracije Janše, dokler ta ne odstopi. Ker o Janševem odstopu ni ne duha ne sluha, se tudi ilustracije zaostrujejo. Potem ko si je Janšo zamislil v pozi Cardi B, torej z zlatim uhanom in iztegnjenim jezikom, je avtor te dni grožnje še zaostril z risbo, na kateri Janez Janša doji samega sebe. Sicer ne vemo, ali se je avtorju že maščevalo ministrstvo za kulturo, a vseeno pozivamo predsednika vlade, da nas reši tega ilustratorskega zla.