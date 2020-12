December je in naše kraje sta kljub zaprtju javnega življenja zajela veselje in volja do življenja. Čeprav nam obraze prekrivajo obvezne maske, smo se v tem letu naučili nekaj, kar je Tyra Banks več let učila svoje varovanke in varovance: smejati se z očmi. Kdo bi si mislil, da bo eden od boljših v tem žanru prav naš predsednik vlade Janez Janša, ki se je te dni v nasprotju s svojimi državljankami in državljani lahko vkrcal na letalo in zapustil občino svojega stalnega prebivališča. Takole optimistično je zrl v nebo na letalu, ki ga je odpeljalo na službeni obisk Izraela, vtisu z letala pa je dodal še devet fotografij, na katerih se smeji z očmi med stikanjem komolcev in ogledovanjem fotografij na mobitelu enega od izraelskih prijateljev.