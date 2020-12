V tedniku Demokracija je bilo namreč 3. decembra objavljeno besedilo z naslovom Presežki 5, ki je zaradi rasistične vsebine povzročilo precej ogorčenja in zgražanja. Na Demokraciji so se sicer zagovarjali, da gre za satiro, a zapis o večvrednosti bele rase po mnenju mnogih vsebuje elemente sovražnega govora.

Med drugim je zapis zmotil ljubljanskega župana Jankovića, ki je proti avtorju in uredniku tednika vložil kazensko ovadbo zaradi suma, da sta javno spodbujala in razpihovala sovraštvo do ljudi drugih ras, vzpodbujala nasilje in nestrpnost, ki temelji na rasni, verski in etnični pripadnosti, barvi kože, poreklu ali premoženjskem stanju.

Na ponedeljkovi seji mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (Mol) je Janković z vložitvijo ovadbe seznanil tudi mestne svetnike. Ob tem je ostro obsodil kakršnokoli nestrpnost, nasilje in sovraštvo. Znova je poudaril, da je Ljubljana strpno mesto, v katerem različni živijo v sožitju in se med seboj spoštujejo. »V Ljubljani ni prostora za sovraštvo do drugače mislečih,« je sklenil župan.

Na pobudo mestnega svetnika SD Marka Koprivca je nato mestni svet z 31 glasovi za in osmimi proti sprejel sklep, da se pridruži kazenski ovadbi, so sporočili iz Mola. Proti so glasovali svetniki iz vrst SDS.

Jankovićeva ovadba sicer ni edina, ki je bila vložena zaradi omenjenega zapisa v Demokraciji. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja javnega spodbujanja ali razpihovanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti je na vrhovno državno tožilstvo in okrožno državno tožilstvo v Ljubljani kazensko ovadb podal že filozof Boris Vezjak.