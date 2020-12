Na spletu se v zadnjih dneh po različnih omrežjih širi fotografija članka iz tednika Demokracija. Gre za besedilo Aleksandra Škorca, objavljeno 3. decembra, z naslovom Presežki 5, v katerem se avtor spogleduje z idejo, da je bela rasa najnaprednejša in da ima biološko gledano zgolj bela rasa možnost duhovnega napredka. Članek govori o načrtnem iztrebljenju priseljencev in drugih ras. »Zgodilo se bo torej, da bodo migranti nepojasnjeno zbolevali in umirali, saj bo Bog ustvaril tak mikroorganizem, ki ne bo prenašal njihove DNK. Mogoče je torej ustvariti tak virus, zaradi katerega zbolevajo določeni ljudje, rase, skupine ljudi določenih lastnosti. Ciljna eliminacija skratka,« piše. Na kritike dela javnosti so se pri reviji že odzvali. Trdijo, da so neupravičene. »Kdor redno bere revijo Demokracija, ve, da je na strani šest v rubriki 7edem vedno satiričen zapis avtorja Aleksandra Škorca. Podobno, kot je na strani devet vedno glosa Vinka Vasleta,« pojasnjuje odgovorni urednik Jože Biščak. »Satirični zapis je nato objavljen na strani šest. Je že peto nadaljevanje (prvo je izšlo 5. novembra),« izpostavlja.

Filozof Boris Vezjak je medtem na svoji strani objavil, da je podal ovadbo zoper kolumnista Demokracije Aleksandra Škorca in odgovornega urednika Demokracije Jožeta Biščaka, in sicer zaradi suma storitve kaznivega dejanja javnega spodbujanja ali razpihovanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti (297. člen KZ-1)

V nadaljevanju glose sicer avtor primerja migrante z naravnimi škodljivci in plevelom: »Tako kot se ljudje ciljano spravijo na določene vrste naravnih škodljivcev, plesni, plevelov itd, se lahko Bog spravi na določeno vrsto škodljivih ljudi. Ker se bela rasa ne zmore obraniti pred navalom nekaterih ras, bo Bog ustvaril virus, ki bo najnaprednejšo raso rešil pred uničenjem.« V tekstu se Škorc poigrava z idejami rasne večvrednosti z niansami verskega rasizma. Omenja veliko očiščenje in biološki determinizem, ksenofobno idejo, po kateri je bela rasa po naravi stvari večvredna od drugih. »Je Bog torej rasist?« se sprašuje. »Ravno toliko kot ljudje, ki iztrebljajo določene, njim škodljive živalske in rastlinske vrste. Ne gre za rasizem, gre za očiščenje. Odstranitev plevela. Če hočete dober pridelek, je to nujno,« nato odgovarja na lastno vprašanje in med drugim pristavlja, »da je bil tudi Jezus bel. Z razlogom, Ni bil črn, niti rumen.«

Obsodbe in poziv h kazenskemu pregonu

»Verski fanatiki in nacistični simpatizerji bodo vedno obstajali. Vprašanje pa je, ali se bodo skrivali po kleteh in na družbeni margini, kamor spadajo, ali pa bodo opogumljeni zaradi normalizacije rasistične retorike dobivali javni prostor. Vprašanje je, ali lahko toleriramo, da časopis, ki ga uredniško in lastniško nadzoruje stranka SDS z madžarskimi prijatelji in v katerem oglašujejo slovenska podjetja v državni lasti, širi govor o tujcih kot o 'plesni' in 'plevelu',« so se na novinarsko besedilo ostro odzvali pri Levici, kjer pričakujejo kazenski pregon odgovornih.

»Točno takšna besedila so bila uvod, ki je vodil v umore milijonov Judov in drugih manjšin v nacistični Nemčiji in po vsej Evropi. Zato je širjenje tovrstne rasistične ideologije po vsej Evropi, še posebej pa v Nemčiji najstrožje preganjano in kaznovano,« opozarjajo. V Sloveniji je sicer javno širjenje ideje o večvrednosti ene rase nad drugo kaznivo dejanje po 297. členu Kazenskega zakonika. »Problem pa je, da se tega člena pri nas praktično ne upošteva, kljub temu da se retorika medijskega omrežja SDS v zadnjih letih približuje retoriki, ki sta jo zgodovinsko uporabljala fašizem in nacizem,« so glede tega kritični pri Levici, kjer dodajajo: »Da bi preprečili zločine, ki jih tako hujskaštvo rojeva, bi bil zato skrajni čas, da se z zapisi, kakršen je spodnji, ne ukvarjajo več zgolj medijski kritiki, ampak organi pregona. V Levici pričakujemo, da bodo pristojni organi širjenje širjenje nacifašističnih idej začeli preganjati in sankcionirati po uradni dolžnosti – kot konec koncev to predvideva kazenski zakonik.«

V stranki LMŠ medtem prav tako obsojajo kakršnokoli etiketiranje ljudi v nasprotju s človeškim dostojanstvom. »Gre za sprevrženo, nedopustno razmišljanje, ki ga je nekdo celo zapisal, po vrhu pa se je urednik te strankarske revije odločil za objavo,« pravijo in dodajajo, da gre tudi za protiustavno pisanje, saj 14. člen Ustave Republike Slovenije zapoveduje zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine ne glede na osebne okoliščine. Navedbe uredništva Demokracije, da gre za gloso vidijo kot iskanje izgovorov oziroma opravičil, kar da je še bolj sprevrženo.

»To kar se je še pred desetletjem zdelo popolnoma nepredstavljivo, celo za skrajno desnico, je z vzponom samodržcev kot so Orban, Trump in Janša, postalo del politične realnosti. Če se je minuli teden umrli nekdanji francoski predsednik Giscard d'Estaing, kot eden najvidnejših voditeljev desne sredine, zavzemal za združeno Evropo, emancipacijo in družbeni napredek, nas voditelji desnice našega časa vodijo v prihodnost, ki jo je potrebno preprečiti za vsako ceno,« pa odgovarjajo Socialni demokrati, kjer so prepričani, da morajo o tem, ali gre za sovražni govor ali satiričen zapis, odločati pristojni organi in ne odgovorni urednik revije. »Rasizem nima mesta v sodobni družbi, razpihovanje sovraštva in pozivanje na etnično segregacijo ali celo čiščenje, pa bi morali skladno z veljavnimi zakoni in ustavo že po uradni dolžnosti obravnavati pristojni organi. Socialni demokrati ostro obsojamo tovrstne zapise medijev iz orbite stranke SDS s katerimi širijo in razpihujejo nestrpnost!«