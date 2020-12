Slovenski skakalci so znani kot izjemni letalci in pričakovanja na domačem svetovnem prvenstvu so bila velika. Morda za izjemno mlado četverico celo prevelika. Vsi štirje naši orli so namreč že v uvodni seriji napravili grobo napako na odskočnem mostu in sanje o visoki uvrstitvi so se razblinile. Vsi so si sicer zagotovili še nadaljnje tri polete, a so bila njihova izhodišča po prvi seriji slaba.

Bor Pavlovčič je po prvi seriji držal 14. mesto (207 m), Domen Prevc je bil 17. (206 m), Anže Lanišek 23. (196 m) in Timi Zajc 25. (205 m). Najbolje je svetovno prvenstvo odprl Nemec Karl Geiger. Poletel je 241 metrov in imel dve točki in tri desetinke prednosti pred Avstrijcem Michaelom Hayböckom, ki je bil sicer v prvi seriji najdaljši. (245,5 m). Tretje mesto je presenetljivo zasedal Rus Jevgenij Klimov.

Tudi v drugi seriji brez prebliska Tudi druga serija v slovenskem taboru ni spremenila razpoloženja, dober polet je uspel zgolj Lanišku. Najbolj je bil nad svojim letenjem razočaran Zajc, ki je v drugo skočil 199 metrov. »Enostavno ne vem, kaj se dogaja,« je v razočaranem tonu povedal tekmovalec iz Hramš, ki si je pred začetkom prvenstva obetal veliko več kot zgolj 27. mesto po polovici prvenstva. Tudi Domen Prevc si je želel več, a še drugi polet dolg 206,5 metra mu je prinesel 23. mesto. Slabše je nastopil tudi Pavlovčič, ki je nazadoval na 20. mesto. Edini, ki se je znebil pritiska domačega prvenstva, je bil Lanišek, ki mu je uspel dober polet, dolg 218,5 metra. Napredoval je do 17. mesta in je najboljši Slovenec po prvem tekmovalnem dnevu. »Žal sem v prvi seriji naredil ravno tisto, kar sem si rekel, da ne smem. Želja je bila prevelika, a drugi polet je nakazal, da znam dobro leteti,« je napako v prvi seriji obžaloval Laniškek. »Anže je v drugo prikazal polet, s katerim smo lahko zadovoljni. Ni bil tako dober kot v poskusni seriji, a je lepa spodbuda za jutri. Bor je dvakrat skočil v težkih pogojih, a skoka nista bila najboljša. Timi in Domen pa sta v obeh skokih naredila veliki napaki. Enostavno pri odskoku ne odskakujeta z nogami, ampak preveč v odskok dodajata hrbet. Danes bomo tekmovalcem namenili nekaj spodbudnih besed, jutri pa bomo pred nadaljevanjem opravili natančno analizo in poskušali nekaj dodati,« je ocenil trener Gorazd Bertoncelj.

Najbolje kaže Nemcu Geigerju V boju za medalje po prvem dnevu najbolje kaže Nemcu Geigerju, ki je tudi v drugo skočil izjemno. Pristal je pri 223,5 metrih in ima po polovici tekmovanja 4,6 točke prednosti pred zasledovalci. V boj za medalje pa sta se uspešno vključila tudi najboljša skakalca letošnje sezone Norvežan Halvor Egner Granerud in Nemec Markus Eisenbichler. Granerud je drugi, Nemec pa je na tretje mesto prišel z najdaljšim poletom dneva, ki je meril 247 metrov. Zelo blizu najboljšim trem je še Avstrijec Hayböck.

Peter Prevc zapušča planiški mehurček Najuspešnejši slovenski skakalec Peter Prevc bo v soboto zapustil planiški mehurček, kar pomeni, da se ne bo boril za nastop na nedeljski ekipni tekmi svetovnega prvenstva v smučarskih poletih v Planici. Kot je povedal nekdanji svetovni prvak, se bo v soboto vrnil k družini. STA