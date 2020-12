Planica na daljavo

Kakšna ironija: ko je bilo marca odpovedano 26. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih v Planici in so bili zaradi virusa vsi prestrašeni, je bila epidemiološka slika v Sloveniji precej boljša, kot je trenutno, ko bodo tekmovanje izvedli v decembru. Prireditelji so vztrajali pri decembrskem terminu, ker želijo imeti prvenstvo z letnico 2020 tudi zaradi podpisanih pogodb glede marketinških in medijskih pravic. Milijonska izguba, ki bo nastala z letošnjo prireditvijo, bo ne glede na vse stroške (zadnje sneženje jih je zaradi uporabe težke mehanizacije še povečalo) z izvedbo prvenstva manjša, kot če bi prireditev odpovedali in je sploh ne bi izvedli. Smučarska zveza Slovenije (SZS) načrtuje, da bo izgubo pokrila s prireditvami v prihodnjih letih.