Vlada odpira vrata Uberju. Je to dobra novica?

Vlada je končno omogočila prihod novih tehnologij in načinov prevoza, med drugimi Uberju. Platforma, ki je del delitvene ekonomije, bo potnikom in voznikom na voljo tudi v Sloveniji. V vladi so prepričani, da bo s tem ponudba prevozov pestrejša in bodo cene nižje, sogovorniki pa opozarjajo, da Uber ni nujno dobra novica.