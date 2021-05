Evropska transportna federacija (ETF) je na predsednika države Boruta Pahorja, predsednika vlade Janeza Janšo in pristojnega ministra Jerneja Vrtovca naslovila pismo, v katerem je izpostavila negativne izkušnje, ki jih ima Evropa s takšnimi poslovnimi modeli in opozorila na škodljive posledice, ki jih pristajanje na pravila igre multinacionalk prinaša. Slovensko vlado je pozvala, da predlog umakne in v razpravo o spremembi tega področja vključi socialne partnerje.

V ETF so zapisali, da poslovni model omogoča prekarne oblike zaposlenosti, da voznikom ne pripada nadomestilo za čas bolniške odsotnosti ali dopusta, pri čemer si dela ne morejo organizirati samostojno. Glede poslovnega modela potekajo sodni spori, ugotavlja se, da se voznike sili v tako imenovano lažno samozaposlitev. Poslovni model, ki ga uporabljajo platforme za prevoze, po njihovem ne krši le delovne zakonodaje, temveč tudi davčno. Zaradi lažnega modela samozaposlitve se namreč izogibajo plačilu davka na dodano vrednost za opravljene storitve.

Da naj zavrnejo predlog novele zakona je člane odbora v skupni izjavi pozvalo tudi več sindikatov in civilnodružbenih organizacij. Prepričani so, da predlog ščiti interese kapitala, ne ljudi. Predlagane spremembe po njihovi oceni ne gredo na roko samo Uberju, ampak tudi ostalemu kapitalu, ki želi »s favoriziranjem poceni storitev in blaga znižati tudi obstoječe delavske standarde, plače in socialno varnost«.