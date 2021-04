Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je na današnji tiskovni konferenci povedal, da bo novela zakona o prevozih v cestnem prometu, ki prinaša tudi zakonsko podlago za delovanje platform za prevoze, omogočila modernejše rešitve in boljšo ter cenejšo ureditev taksi prevozov. »Taxi reformo glede na raziskave podpira tudi večina državljank in državljanov Slovenije,« je dejal Vrtovec in ob tem spomnil na raziskavo Valicona, po kateri je 57 odstotkov vprašanih odgovorilo, da bi prihod uveljavljenih mobilnih aplikacij pozitivno vplival na kakovost storitve na področju taksi prevozov.

Poudaril je, da z novelo zakona ne spreminjajo nobenih obstoječih pravil. »Vsi vozniki, ne glede na to, ali bodo vozili s taksimetrom ali prek aplikacije, bodo morali imeti sklenjeno delovno razmerje po delovnopravni zakonodaji z vsemi dovoljenji, kar bistveno izključuje tudi delo na črno,« je poudaril in dodal, da noveli nasprotujejo zgolj tisti, ki si želijo ohraniti monopol in privilegije. V ta namen so po njegovih besedah nekateri »pripravljeni narediti vse, od zapiranja ulic do groženj, psovk, kričanja na sestankih...« Čeprav je bil, kot je spomnil, zaradi predloga novele groženj deležen tudi sam, pa zagotavlja, da v vladi »ne bodo odstopili od vizije moderne, napredne Slovenije«. Po Vrtovčevih besedah bo novelo v začetku naslednjega meseca obravnaval pristojni odbor DZ za infrastrukturo, v DZ pa naj bi bila na plenarni seji sprejeta do konca maja.

Levica: Uber je simbol najbolj surovega izkoriščanja

V Levici opozarjajo, da je Uber v desetletju svojega obstoja postal simbol najbolj surovega izkoriščanja in nelojalne konkurence, ki uničujeta nacionalne taksi prevoznike. Uber ni prinesel pričakovanega napredka, ampak nelojalno konkurenco na trgu avtotaksi prevozov, ki bo uničila večino domačih prevoznikov, zlasti najmanjših, še slabše delovne pogoje poklicnih voznikov v panogi taksi prevozov, še večjo prekrarizacijo in nepredvidljivost cen v taksi prevozih in s tem slabšo varnost potrošnikov, pravijo v Levici in dodajajo, da se iz teh razlogov vse več mest in držav odloča za njegovo prepoved. V Evropi so to že storili Frankfurt, Barcelona, Budimpešta in Sofija.

Po oceni Levice poslovni model Uberja in podobnih platform temelji na rezanju stroškov. »Uber nima lastnih vozil in nima zaposlenih voznikov. Ima zgolj nadzor nad digitalno platformo, prek katere si z dumpinškimi cenami povsod po svetu poskuša zagotoviti monopol na trgu izvajanja taksi prevozov. To dosega s prenašanjem stroškov zagotavljanja storitev na delavce, z zniževanjem njihovih dohodkov in z zviševanjem produktivnosti z vsiljevanjem časovnih omejitev in nadzora,« opozarjajo v Levici, kjer so z amandmaji predlagali, da se vse posebne določbe za Uber črtajo iz vladnega predloga zakona ter da se Uberju v Sloveniji omogoči opravljanje taksi prevozov pod enakimi pogoji, kot veljajo za vse ostale taksi prevoznike.