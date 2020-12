Pred pragom Bele hiše: tako blizu in tako daleč

Zunanji minister Anže Logar je bil dva dni vsaj simbolno najpomembnejši mož v državi. Mudil se je tam, kamor je hotel vse od prevzema oblasti njegov šef, premier Janša. Čeprav se je Logar moral zadovoljiti s State Departmentom, ker bi v Belo hišo pač lahko vstopil samo ob spremstvu Janše, je vendarle vonjal washingtonski zrak časovno omejenega okrepljenega sodelovanja med Slovenijo in Združenimi državami. Po plejadi navdušenih tvitov premierja Janše nad odličnim rezultatom SDS politično sorodne republikanske stranke na ameriških volitvah, ki so v evropski soseščini in onstran Atlantika poželi posmeh, Slovenijo pa po krmarjenju državne barke proti višegrajski četverici usidrali na populistično obrobje političnega prostora, je imel v času ameriškega medvladja obisk Logarja eno samo nalogo. Popraviti je bilo treba prizadejano škodo.