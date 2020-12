Kongres DeSUS: Erjavčeva vrnitev, polna pričakovanj

Močno razočaran in s sklonjeno glavo je Karl Erjavec pred desetimi meseci zapustil kongres stranke upokojencev. Sporočilo, ki so mu ga po petnajstih letih vodenja DeSUS namenili njegovi strankarski kolegi, je bilo nedvoumno: visoka zmaga njegove protikandidatke Aleksandre Pivec ni bila odraz njene prepričljivosti ali svetlih obetov za stranko, temveč nasičenosti z dotedanjim predsednikom, z njegovo naraščajočo zajedljivostjo, aroganco in samopašnostjo. Člani DeSUS v Erjavčevem vodenju stranke niso več prepoznali perspektive, temveč breme.