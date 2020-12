Ukrepi ne delujejo. Zato jih podaljšajmo!

Velika večina slovenskih učencev in dijakov je doma že 51. dan. In še dolgo bodo. Na dan zaprtja šol smo imeli 7700 aktivno okuženih in 291 hospitaliziranih. Takrat grozni, danes skoraj sanjski številki. V nedeljo smo imeli 20.490 aktivno okuženih. Nazadnje smo imeli približno tako številko 10. novembra. Skoraj mesec dni stopicamo na mestu. A smo vmes popolnoma zaprli državo ter vsak dan sprejemali (in iz dneva v dan spreminjali) nove in nove bolj ali manj smiselno razložene in predstavljene ukrepe. Z masko je zdaj treba hoditi tudi po polju, kjer ni žive duše. In starejši ljudje, popolnoma sami, to tudi počnejo. Ker se bojijo, da bi jih doletela kazen v višini njihove penzije.