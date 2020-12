»Boruta sem večkrat obiskala, predvsem ob rojstnih dnevih. Odnos med njim in Romano se mi je zdel v redu, me je pa zmotilo, kako se mu je njena mama večkrat posmehovala, češ, no, pa se spet hoče dokazati. Večkrat so nanj letele razne opazke. Spomnim se obiska, ko Romanine mame ni bilo doma: Borut je kuhal juho za hčer in je bil prav ponosen na to, Romana pa se je igrala z otrokoma. Prav lepo jih je bilo videti,« je pred petčlanskim sodnim senatom na novomeškem sodišču pripovedovala Marjeta N., teta 33-letnega Boruta Turka, ki ga obtožnica bremeni umora 27-letne partnerice Romane Muhič iz vasi Potok v straški občini ter povzročitve lahke telesne poškodbe.

23. februarja letos je Borut Romano, potem ko mu je dala vedeti, da je njunega razmerja konec, večkrat z nožem zabodel v prsi in druge dele telesa, zaradi notranjih krvavitev je umrla na kraju dogodka. Ob tem je lažje poškodoval tudi podnajemnika, ki je Romani pritekel na pomoč. Po mnenju tožilstva gre za umor na zahrbten način in iz brezobzirnega maščevanja. Grozi mu najmanj 15 let zapora.

Teti se je potožil nad razmerami doma Borut si je bil s teto zelo blizu, veliko ji je zaupal, vsak teden sta se pogovarjala in si pošiljala sporočila. »Večkrat se mi je potožil nad razmerami doma. Bolelo ga je, denimo, ko so se odločili renovirati hišo in bi za vse morala poskrbeti onadva z Romano, torej ne le za njuno stanovanje, ki sta si ga urejala na podstrešju, ampak za celo hišo. Motilo ga je tudi, ker mu niso dovolili stikov z Romaninim očetom, s katerim sta se dobro razumela in si veliko zaupala. Povedal mi je, da se je z njim večkrat dobil na skrivaj.« Borut je teti zaupal, da mu je bilo najbolj hudo, ker ga je Romanina mama zavračala in mu očitala, da nič ne dela, da nič ne prispeva za družino, ne skrbi za otroka. »Pa vem, da to ni res. Večkrat mi je pripovedoval, kaj vse je kupil otrokoma, ju peljal na igrala, na izlet. Vedno je bil on tisti, ki je vzel bolniško za otroka. Tudi ko sta šla z Romano za kratek čas narazen, je on vzel v bolniško, da je bil s hčerko v bolnišnici. Njegov odnos z otrokoma je bil res zelo lep, tudi s starejšim otrokom, čeprav ni bil njegov,« je pripovedovala Marjeta N.