»Ne razumem, zakaj in kako sem sploh lahko storil kaj takega,« je v zagovor zapisal 33-letni Borut Turk iz vasi Potok v dolenjski občini Straža, obtožen umora svoje nekdanje partnerice, 27-letne Romane Muhič, 23. februarja letos. Prebrati ni mogel, zato je to na sodišču opravil njegov zagovornik. »Nisem tak človek, kot me skuša prikazati tožilstvo. Zelo obžalujem, kar sem storil. Resnično mi je žal,« je večkrat ponovil.

Tožilstvo mu očita umor na zahrbten način in iz brezobzirnega maščevanja ter povzročitev lahke telesne poškodbe. Potem ko mu je Romana tistega nedeljskega dopoldneva, kot že nekaj dni prej, povedala, da je njunega razmerja konec in da naj se odseli iz hiše, je zagrabil kuhinjski nož. In zamahnil. Borec tajskega boksa je Romano dvakrat zabodel v hrbet, vsaj trikrat v prsni koš in bok, jo porezal po vratu in rokah. Mati dveh otrok je bila tako hudo ranjena, da ji ni bilo več pomoči. Ko je na pomoč pritekel sosed Semir H., je lažje ranil še njega, nato pa se vpričo policistov še sam večkrat zabodel in se tako hudo ranil, da je bil več dni celo v umetni komi. Tožilstvo mu je na predobravnavnem naroku ponudilo 25 let, vendar je krivdo po obtožnici zanikal.

Tresel se je, jokal in ihtel Ker Turk, ves tresoč, ni zmogel prebrati, kar je zapisal, je gosto popisan list papirja prebral eden od njegovih zagovornikov. Obtoženi je bil med poslušanjem lastne izpovedi iz trenutka v trenutek bolj pretresen, drhtel je, jokal in ihtel. »Ves čas se sprašujem, zakaj sem to storil. Pripravljen sem to razrešiti tudi z zdravniško pomočjo. Vse bolj sem depresiven, zapiram se vase. Ves čas razmišljam o dogodku, o njej, najini ljubezni, o hčerki, ki jo neizmerno pogrešam in me skrbi zanjo. Močno obžalujem, kar sem storil. Šokiran sem, kako se je sploh moglo zgoditi, da sem tako izgubil nadzor nad sabo.« Opisoval je, kako je skrbel za gospodinjstvo, kupoval vse potrebno, hodil na sestanke v vrtec, vzel bolniško, ko je hči zbolela, in bil z njo tudi v bolnišnici. »Želel sem imeti lepo družino. Rad bi dal hčerki, česar sam nisem bil deležen. Rad bi bil z njo, skrbel zanjo. V sebi nosim strahotno bolečino. Zelo mi je hudo,« je spet ponovil. Z Romano imata štiriletno hčer, dečka pa je imela Romana že od prej. »Sprejel sem ga in ga imel rad, kot bi bil moj,« je dejal obtoženi.

»Njena mati se je preveč vmešavala« Toda Romanina mati je mnoge njegove navedbe obrnila na glavo. »Romana je bila tista, ki je plačevala vse stroške in kupovala stvari. V vseh štirih ali petih letih, kolikor je bil pri nas, ni ničesar prispeval v skupno gospodinjstvo. Le enkrat, potem ko se je po krajši prekinitvi razmerja z Romano vrnil k nam, mi je dal sto evrov za stroške,« je izpovedala Muhičeva, ki jo je obtoženi v veliki meri krivil za njegov vse slabši odnos z Romano. Preveč da se je vtikala v njuno razmerje, Romana pa da je bila povsem pod njenim vplivom. »Da želi zvaliti krivdo na nekoga drugega, je povsem v njegovem stilu,« je odvrnila. Razmerje med Romano in Borutom se je začelo krhati približno leto in pol pred tragičnim dogodkom. »Ne, ni imel razloga za ljubosumje,« je na vprašanje tožilstva zatrdila Muhičeva. »Z očetom njenega sina je imela Romana stike le, kolikor je bilo treba zaradi otroka.«