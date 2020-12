Usodna je bila vbodna rana pod levo dojko, ki je poškodovala desni srčni prekat. Zaradi hudih notranjih krvavitev je žrtev minuto ali dve po vbodu umrla na kraju dogodka. Tudi če bi ji takoj strokovno pomagali, je ne bi mogli rešiti. Tudi rana na zgornji strani dojke, ki je prebodla medrebrne mišice in je vbodnina segala do pljuč, bi bila usodna. Zagotovo so bile rane povzročene z orodjem z ostrim rezilom in ostro konico. To so glavne ugotovitve izvedenke sodne medicine in patologije Marjete Kladnik Jene glede ran, ki jih je februarja letos utrpela 27-letna Romana Muhič iz vasi Potok v straški občini. S kuhinjskim nožem je mamici dveh otrok sodil njen dotedanji partner, 33-letni Borut Turk, ki mu zdaj sodijo za umor.

Izvedenka je na truplu našla številne vbode v levo in desno krilo pljuč s sprednje in hrbtne strani, pa rane po rokah, nogah, vratu. »Še posebej veliko ran je bilo po rokah. Resnično je bilo na telesu ogromno poškodb,« je dejala.

Posledice težkega otroštva Izvedenka klinične psihologije Sanja Šešok pa je pri obtožencu ugotovila šibko osebnostno strukturo z značilnostmi mejne osebnostne in narcistične motnje, ena glavnih osebnostnih značilnosti pri njem pa je konstanten strah pred zavrnitvijo njemu pomembnih oseb. Kot je dejala, so poleg bioloških danosti pri razvoju osebnosti ključne okoliščine, v katerih je odraščal. »Obtoženi o tem ni hotel govoriti, je pa v siceršnjih odgovorih nakazoval, da je imel težko otroštvo in da je bil oče nasilen, kar je lahko posredno privedlo do izkrivljenega osebnostnega razvoja. V takem okolju se namreč otrok nauči, da ga tisti, ki ga ima najraje, tudi tepe.« Te njene besede so Turka, ki je dotlej obravnavo spremljal molče, močno vznemirile. Zajokal je in vzkliknil: »Ne morem več!« Toda sodnik obravnave ni prekinil. Izvedenka je pojasnila, da so obtoženca močna čustva preplavila vedno, ko je pogovor nanesel na očeta. »Takrat resnično ne zmore več, saj se s čustvi ne zna spoprijeti. Ob omembi očeta je jokal celo bolj kot pa pri omembi pokojne.« Pomembno je nanj vplivala tudi opustitev športa (tajskega boksa), saj je tako ostal brez ventila za nakopičena negativna čustva, ki jih posameznik pri sebi niti ne prepozna, prav tako jih ne prepozna okolica, saj jih tišči v sebi.