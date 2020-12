Po več kot deset tisoč opravljenih genetskih testih so v Rusiji pred nekaj dnevi aretirali 38-letnega Radika Tagirova, osumljenega umorov in ropov kar 26 starejših žensk, najstarejša njegova žrtev naj bi štela 90 let. Vse naj bi zadavil in oropal med letoma 2011 in 2012, grozo pa je sejal po zaselkih vzdolž ruske reke, s čimer si je prislužil vzdevek Manijak z Volge. Po pisanju ruskega časnika Moscow Times je Tagirov med zaslišanjem krvava dejanja že priznal, metodo svojega dela pa opisal kot tiho, hitro in za žrtve nebolečo. Izbiral si je starejše ženske, ki so živele same, nato pa pod krinko socialnega delavca vstopil v njihove domove. Zadavil jih je s predmeti, ki jih je našel tam – kablom od likalnika, pasom jutranje halje… »Vse je bilo zelo spontano. Bil sem lačen in sem želel jesti,« je povedal o motivu za enega od umorov.

Ključavničar je stari znanec policije, saj je pred več kot desetimi leti zaradi tatvin pristal v zaporu. Manijaka z Volge je policija mrzlično iskala več let, pred tremi pa so organi pregona za informacije, ki bi privedle do aretacije morilca, ponudili dobrih 33.000 evrov nagrade. Koliko žensk je umoril, ni povedal, prav možno pa je, da celo 32, kar bi ga uvrstilo med najhujše serijske morilce v moderni Rusiji. Na vrhu tega seznama kraljuje nekdanji sibirski policist Mihail Popkov, ki je med letoma 1992 in 2007 posilil in s sekiro ali kladivom do smrti zaklal 78 žensk, zaradi česar so ga obsodili na dosmrtni zapor. Zgledoval se je po Andreju Čikatilu, Mesarju iz Rostova oziroma Očetu zla, ki je bil obsojen zaradi 52 umorov. Med najbolj zloglasnimi je še Aleksander Pičuškin, Morilec s šahovnice, ki so ga na dosmrtni zapor zaradi 48 umorov obsodili leta 2007. Svojega dela ni opravil do konca, saj je želel z umori zapolniti vso šahovnico, torej 64 polij. tak