Skoraj pol stoletja so nekatere od žrtev čakale na dan pravice. Štiriinsedemdesetletni nekdanji policist Joseph James DeAngelo mlajši je v ponedeljek na sodišču v Sacramentu priznal trinajst umorov, več ugrabitev ter kakšnih petdeset posilstev, s čimer se je izognil smrtni kazni in prejel »le« dosmrtni zapor brez možnosti pomilostitve, ki mu ga bodo uradno izrekli avgusta. Seznam kaznivih dejanj, ki jih je v Kaliforniji storil med letoma 1975 in 1986, je veliko daljši, a mu zaradi zastaranja zanje niso mogli več soditi. Žrtev naj bi bilo več kot sto, napadal je tudi otroke. Prijeli so ga šele predlani z analizo DNK s kraja zločina, z geneologijo pa prek njegovega bratranca prišli do njega in ga aretirali 45 let po prvih zločinih.

Z neizprosno vztrajnostjo, brutalnostjo in teroriziranjem prebivalcev Sacramenta si je prislužil naziv Golden State Killer, morilec iz zlate države, kakor pravijo Kaliforniji. Kriminalno kariero je začel sredi 70. let, številna posilstva so pritegnila pozornost medijev, med ljudmi pa povzročila paniko – oblikovali so nočne straže, razgrabili orožje, kupili boljše ključavnice in pse čuvaje. Po mnenju preiskovalcev je DeAngelu taka pozornost kmalu začela zelo goditi, z množično histerijo, ki jo je sprožil sam, se je hranil. Bil je strah in trepet vseh, v hiše je vdiral zamaskiran, zakoncem je v postelji zagrozil z orožjem in jih sprva »pomiril«, da jih je prišel le oropat. Sledila je nočna mora. Žene so morale zvezati soproge, sam je nato zvezal njih in jih posiljeval pred očmi mož. Tu in tam je moškim na hrbet zložil kup posode ter zagrozil, da bo umoril oba, če se bo kup med posilstvom zrušil. Spet drugim ženskam je grozil, da bo poškodoval otroke, jim odrezal ušesa, če ga po posilstvu ne bodo še oralno zadovoljile. Potem jih je okradel, po krvavih dejanjih naj bi si večkrat pripravil malico. Po dvojnem umoru leta 1979 si je postregel z ostanki božičnega purana iz hladilnika.

Za grozodejstva kriv Jerry

Nekaj let po prvem napadu so ga zaradi kraje sredstva za odganjanje psov in kladiva (z nakupom stvari, ki jih je uporabljal pri zločinih, ni želel za seboj puščati sledi) odpustili iz policijskih vrst, z ženo sta se preselila, s tem pa se je premaknilo tudi območje nočnih napadov in posilstev. Policisti zločinov med seboj niso povezali vse do leta 2001, ko so na osnovi bioloških sledi ugotovili, da je kazniva dejanja zagrešila ista oseba. Šele pred nekaj leti so s primerjavo DNK prišli do danes 74-letnega morilca. Po trinajstih letih naj bi umore, posilstva, vlome in kraje pustil za seboj, ker ga Jerry, alter ego oziroma glas v njegovi glavi, k temu ni več napeljeval. »Nikakor ga nisem spravil iz glave, bil je del mene. Nisem hotel početi tega, a me je prisilil. Ko sem se ga znebil, sem imel srečno življenje,« je bolj sebi kot drugim mrmral po aretaciji leta 2018.

»Njegove žrtve so morale predolgo živeti z bolečino in trpljenjem, ki jim ju je povzročil. Zaslužijo si, da v zaporu umre kot obsojenec, ne le obtoženec,« je okrožni tožilec Greg Totten na kratko pojasnil, zakaj so tako okrutnemu morilcu ponudili nižjo kazen v zameno za priznanje. Avgusta, ko bo na sodišču svoje zgodbe predstavilo več njegovih žrtev, naj bi mu odredili enajst zaporednih dosmrtnih kazni brez možnosti izpusta ter sočasen potek še petnajstih dosmrtnih kazni. Z dogovorom so žrtvam in morilčevi družini prihranili dolg postopek s pričanji, prihranili pa tudi kakšnih 20 milijonov dolarjev, kolikor naj bi stalo sojenje.