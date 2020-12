Nekaj pred pol deseto uro v sredo zvečer je zaradi težav z motorjem na avtocesti v bližini kraja Arden Hills v ameriški zvezni državi Minnesota prisilno pristalo enomotorno letalo Bellanca Viking, ki je ob tem trčilo v avtomobil, so v poročilu zapisali lokalni policisti. Poškodovanih ni bilo.

»Patrulje so se nocoj odzvale na nesrečo letala in avtomobila. Prav ste prebrali! Letalu je odpovedal motor, pilot je moral zasilno pristati na cesti. K sreči poškodovanih ni bilo,« so o nenavadni nesreči zapisali policisti iz okrožja Ramsey.

»Letalo sem opazila kakšno sekundo prej, preden je trčilo vame,« je za lokalne medije pojasnila Brittany Yurik, voznica v avtomobilu, ki je povsem razbit. »Sinoči sem govorila s pilotom in je zelo prijazen. A veliko se je opravičeval. Razložil mi je, kaj se je zgodilo. Ne morem verjeti, da smo vsi v redu,« se je čudila voznica.

52-letni pilot Craig Gifford je sicer tudi akrobatski pilot, ravno to znanje pa naj bi mu ključno pomagalo pri pristanku. Cesta je bila več ur zaprta, dogodek pa preiskuje Zvezna agencija za letalstvo.