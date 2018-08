Letalo družbe Red Wings Airlines z 202 potnikoma na krovu je ravno vzletelo iz Ufe proti Sočiju, ko je pilot opazil napako v motorju in se vrnil na letališče, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Zasilni pristanek se je zgodil brez incidentov, potniki pa so letalo zapustili po napihljivih toboganih. Kot navaja RT, so potniki deležni pomoči psihologov, tehniki pa pregledujejo letalo in skušajo ugotoviti, kaj je šlo narobe. Šlo je za letalo Tupoljev Tu-204.