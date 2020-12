Združeno kraljestvo je cepivo Pfizerja in BioNTecha za splošno uporabo odobrilo v sredo. Cepljenje naj bi na Otoku začeli prihodnji teden. »Bahrajn je odobril cepivo Pfizerja in BioNTecha, ki se bo uporabljalo za cepljenje skupin z visokim tveganjem,« je po poročanju dpa, ki povzema bahrajnsko tiskovno agencijo BNA, sporočila nacionalna zdravstvena regulatorna agencija (NHRA).

V Bahrajnu, otoški državi v Perzijskem zalivu, so že novembra za uporabo v nujnih primerih odobril cepivo proti novemu koronavirusu kitajskega proizvajalca Sinopharm, in sicer za cepljenje najbolj izpostavljenih zdravstvenih delavcev.

V Bahrajnu, ki ima približno 1,7 milijona prebivalcev, so doslej potrdili več kot 87.000 primerov okužbe in približno 340 smrti zaradi covida. Po navedbah tamkajšnjega ministrstva za zdravje so v državi doslej opravili več kot dva milijona testiranj.

Cepivo, ki sta ga razvila Pfizer in BioNTech, temelji na inovativni informacijski ribonukleinski kislini (mRNK). Glede na končne rezultate kliničnih testiranj je 95-odstotno učinkovito, so iz podjetji sporočili sredi novembra. Dodali so, da nima hujših stranskih učinkov.