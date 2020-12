Vrhunec cinizma, sprenevedanja in nesramnosti na najvišji ravni pa je izjava predsednika Pahorja. Tako je, ko ključne dolžnosti v državi zasedata avtokrat in njegov podpornik. Po Pahorjevem mnenju naj vlada in STA sama rešita spor. Navedeno torej pomeni, da sta enakopravna »poredneža«, enako močna in vplivna, zato naj rešita spor, kot vesta in znata. Nihče drug se v ta »njun« spor ne sme vmešavati, zagotovo pa ne uradne ustanove in institucije. Kot bi to bila otroška razprtija in ne skrajna zloraba oblasti.

Pahor se je tudi tokrat, dosleden svojim stališčem, odrekel vlogi moralne avtoritete. Človek se sprašuje, kaj sploh še ostane »častnemu očetu naroda«, ko mu funkcija ponuja tako malo možnosti neposrednega vpliva na vodenje države. Potem ko se odreče še zadnje odgovorne moralne možnosti, podati svoje jasno mnenje v kriznih časih, mu verjetno ostane samo še kronična sebična samovšečnost.

Franjo Žagar, Ljubljana