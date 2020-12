WHO: Obeti cepiv proti covidu-19 so fenomenalni

Direktor evropskega urada Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Hans Kluge je danes ocenil, da so obeti cepiv proti covidu-19 fenomenalni. Ob tem je opozoril, da bodo zaloge cepiva sprva zelo omejene in da se morajo države odločiti, kdo bo cepljen najprej.