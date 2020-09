Regionalni direktor WHO za Evropo Hans Kluge je poudaril, da nam mora biti v Evropi število okužb v septembru opozorilo. "Čeprav številke odražajo obsežnejše testiranje, kažejo tudi alarmantne ravni prenosa okužb v regiji", ki so višje kot v marcu in aprilu, je dejal danes na novinarski konferenci v Kobenhavnu.

Ob tem je izrazil zaskrbljenost zaradi držav, ki so se odločile skrajšati trajanje karantene. "Naše priporočilo za 14-dnevno karanteno je utemeljeno na našem razumevanju inkubacijskega obdobja in prenosa bolezni, ki ga bomo revidirali samo na podlagi spremembe našega razumevanja znanosti, kar se doslej ni zgodilo," je izpostavila Catherine Smallwood, ki je pristojna za izredne razmere v WHO Evropa.

V Evropi je več držav, med njimi Slovenija, ki so v primeru stika z okuženimi skrajšale karanteno. V Sloveniji so jo z 11. septembrom skrajšali na deset dni. Na deset dni so jo skrajšali tudi v Veliki Britaniji in na Irskem, v Franciji pa na sedem dni. Več evropskih držav, med njimi Portugalska in Hrvaška, pa razmišljajo o njenem skrajšanju, navaja AFP.

"Če upoštevamo velike individualne in družbene posledice, ki jih ima lahko skrajšanje karantene, četudi minimalne, pozivam države v regiji, naj sledijo rednim znanstvenim postopkom s svojimi strokovnjaki in da preučijo varne možnosti skrajšanja karantene," je dejal Kluge.

Evropska regija WHO vključuje 53 držav, med njimi tudi Rusijo. V regiji so doslej potrdili skoraj pet milijonov okužb z novim koronavirusom ter več kot 227.000 smrti zaradi covida-19. Sedaj dnevno potrdijo med 40.000 do 50.000 okužb, 1. aprila pa je bilo na vrhuncu epidemije potrjenih 43.000 okužb. Novo rekordno dnevno število okužb v Evropi so zabeležili 11. septembra, ko so jih potrdili 54.000, poroča AFP.