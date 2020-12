Teden dni po tem, ko je bil Matej Tonin na kongresu ponovno izvoljen za predsednika NSi, naj bi danes svet stranke imenoval še dva podpredsednika krščanskih demokratov. Po statutu NSi namreč podpredsednikov ne voli kongres, temveč dva na predlog predsednika stranke imenuje in razrešuje svet NSi, tretjega pa volijo člani stranke zunaj meja Slovenije. Po naših informacijah bo Tonin danes svetu NSi za podpredsednika predlagal Janeza Ciglerja Kralja in Vido Čadonič Špelič. Od podpredsedniškega mesta se tako poslavljata Valentin Hajdinjak, ki je bil julija imenovan za predsednika uprave Darsa, in Marija Rogar.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je med kandidati za izvršilni odbor NSi dobil na kongresu stranke največ glasov. Preden je postal minister je bil sicer zaposlen kot strokovni sodelavec – podsekretar v poslanski skupini NSi. Vida Čadonič Špelič je bila v preteklosti poslanka, državna sekretarka na ministrstvu za kmetijstvo, generalna direktorica uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin... Danes je direktorica novomeške občinske uprave. Čadonič-Špeličeva velja v Novi Sloveniji za eno najbolj ostrih kritikov Janeza Janše. Preden je NSi za ministra za delo predlagala Cigler-Kralja, je želela na to mesto postaviti Čadonič-Špeličevo, vendar Janša z njeno kandidaturo ni soglašal. Kot enega od razlogov naj bi navajal, da se je Čadonič-Špeličeva v obdobju, ko so bili krščanski demokrati partnerji Drnovškove koalicije, kot glavna tajnica SKD uspešno usklajevala s politiki LDS.