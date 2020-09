Marentič je v javnem pismu, naslovljenem na obrambnega ministra Tonina, opozoril na vedno večje število pisem, klicev, elektronskih in SMS sporočil občanov z ostrimi pritožbami, ki jih vsakodnevno prejemajo na občini.

»Že večkrat smo tako opozarjali na nevzdržno stanje ob vojaških vajah in naša pričakovanja se v tem času še vedno niso spremenila,« ugotavlja Marentič. V Postojni so prepričani, da je njihovo okolje povsem neprimerno za tovrstna usposabljanja, tuje vojske pa bi se morale umakniti z vadišča pri Postojni, kar bi zmanjšalo hrup in neugoden vpliv na okolje.

Ob tem postojnski župan obžaluje, da se je Tonin kot minister »popolnoma distanciral« od njihovega položaja. Spomnil je, da so na obrambno ministrstvo marca 2019 naslovili že drugo protestno pismo v dveh letih, njegova vsebina pa je bila skoraj identična tokratnemu.

»Več let pogajanj z delovno skupino vašega ministrstva se je končalo z odprtimi vprašanji. Hrup in nevzdržne razmere pa kljub temu ostajajo stalnica življenja v naši občini,« je še izpostavil župan. Kot je dodal, z njihove strani ni ovir za nadaljevanje pogajanj, vedno pa so tudi pripravljeni na konstruktiven pogovor.

Marentič je Tonina pozval, naj ob odobritvi tovrstnih vaj pomisli tudi na postojnske občane. »Ti niso samo številke v statistiki in niso drugorazredni državljani,« je dodal. Ministra pa je še povabil, naj med tovrstnimi vojaškimi usposabljanji s svojimi bližnjimi sodelavci preživi nekaj dni v Postojni. Kot je prepričan, bo Tonin v tem primeru tudi spremenil svoje mnenje.

Postojnska občina in država sta si že več let vsaksebi glede osrednjega vadišča Slovenske vojske na Počku. Minister Tonin je spomladi kljub pritožbam prebivalcev ob obisku notranjsko-primorske regije dal jasno vedeti, da je Poček osrednje vadišče SV in da ga bodo uporabljali tudi v prihodnje.