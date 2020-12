Dotrajana peč bi bila za družino lahko usodna

V stanovanju v Ljubljani so v torek našli štiri nezavestne člane družine, zastrupili so se z ogljikovim monoksidom. Zaradi tega vsako leto v poprečju umre pet ljudi, podatkov, koliko je vseh zastrupitev, pa ni. Mnogi so nižjim koncentracijam izpostavljeni vso kurilno sezono.