Rocky Maivia. Ime, ki večini zagotovo ne pove veliko. A če zapišemo, da je iz tega kasneje izšel vzdevek The Rock, bo marsikdo že zastrigel z ušesi. Prav The Rock (Skala) je ne nazadnje umetniško ime, pod katerim je najbolj zaslovel, pod katerim ga mnogi še dandanes najbolje poznajo, pa čeprav je tako prvi kot drugi naziv bolj kot ne uporabljal zgolj v ringu rokoborske organizacije WWF in kasneje WWE. Šele ko se je v celoti posvetil filmski karieri, je namreč širše občinstvo izvedelo, da se za omenjenim vzdevkom skriva človek s pravim imenom Dwayne Johnson. In četudi se, razen ko ga tu in tam znova zanese v bližino rokoborskega ringa, v zadnjih letih predstavlja le s tem, bo za marsikoga za vselej ostal The Rock.

A naj bo tako ali drugače, Johnson je v zadnjega četrt stoletja od malce sramežljivega rokoborca Rockyja Maivie, ki so mu zaradi prisiljene prijaznosti gledalci hitro obrnili hrbet in mu začeli žvižgati, prek značajsko povsem drugačnega The Rocka, ki je postal največja zvezda omenjene organizacije po Hulku Hoganu, do Dwayna Johnsona, filmske zvezde, prehodil eno najuspešnejših poklicnih poti v Hollywoodu. Njen vrh pa doživlja prav v zadnjih dveh letih, ko je postal najbolje plačani filmski igralec na svetu. Kot zvezda številnih filmov, tudi (ali predvsem) akcijskih, je v njih seveda sedel za volanom številnih zanimivih štirikolesnikov; ne nazadnje je že dlje časa tudi eden nosilnih stebrov nadvse uspešne franšize Hitri in drzni (Fast and Furious). A bržčas, vsaj za avtomobilske nostalgike, najbolj izstopajoč avtomobil, legendarni chevrolet chevelle SS, ki je v filmu dobil tudi najvidnejšo vlogo, je vozil v filmu Hitro maščevanje (Faster) iz leta 2010. Ki kljub zelo podobnemu imenu z omenjeno franšizo nima nikakršne zveze.

Brez poklicnih voznikov Zgodba omenjenega filma je sicer brez posebne globine – Johnson igra osebo z enostavnim vzdevkom Voznik (The Driver), lokalnega kriminalca, ki so mu po ropu banke pripravili zasedo, v kateri so ubili njegovega brata. Po desetih letih od dogodka ga izpustijo iz zapora, pred seboj pa ima le en cilj: maščevati bratovo smrt in pobiti vse, ki so zanjo (so)odgovorni. Na svoj maščevalni pohod se odpravi z omenjenim štirikolesnikom, ki se takoj predstavi v polnem sijaju – ko ga Voznik na začetku filma odkrije in z njim zdrvi na cesto. Chevelle SS v filmu je črne barve z dvema belima črtama, šlo pa je za primerek letnika 1971, katerega prednja maska je identična modelnemu letu 1970 – SS 454 tega letnika so namreč najbolj cenjeni, kar je dalo avtomobilu, ki ga vozi Voznik, dodatno težo. Kar je pri vsem skupaj posebno zanimivo, pa je tudi, da avtorji filma pri atraktivnih vožnjah niso želeli uporabljati računalniških efektov in so hkrati imeli željo, da glavni igralci sami vozijo svoje avtomobile.