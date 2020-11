Delovanje Hezbolaha je prepleteno z organiziranim kriminalom in izvajanjem terorističnih ali paravojaških aktivnosti na globalni ravni, so sporočili iz vlade.

Sklep o uvrstitvi na seznam terorističnih skupin je vlada sprejela po seznanitvi s poročilom stalne koordinacijske skupine za omejevalne ukrepe o aktivnostih in načinu delovanja Hezbolaha. Šiitsko gibanje Hezbolah je na seznam terorističnih organizacij uvrstilo že več držav, med njimi Izrael in ZDA. EU je leta 2013 na seznam terorističnih organizacij uvrstila oboroženo krilo gibanja. Med članicami sta jo na teroristični seznam med drugim v celoti uvrstili še Nizozemska in Nemčija.

Hezbolah je bil ustanovljen leta 1982 v Libanonu, da bi se boril proti izraelski okupaciji Libanona. Spopadi z izraelskimi silami so se nadaljevali tudi po koncu te okupacije, tudi oz. pretežno s terorističnimi metodami. Iran je eden glavnih podpornikov Hezbolaha in njegovega upora proti enemu glavnih nasprotnikov Teherana, Izraelu.