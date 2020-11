Igralci obeh ekip so sprva v paniki zahtevali zdravniško pomoč, ko so v grozi pogledovali, kako sta Jimenez in Luiz negibno obležala na tleh. Devetindvajsetletnika so oskrbovali več kot 10 minut, prepeljali pa so ga na travmatološki oddelek bližnje bolnišnice. Luiz je po odločitvi zdravstvenega osebja dvoboj lahko nadaljeval, kar je na Otoku prav tako sprožilo številne kritike.

»Panika, panika in panika. To je bila naša reakcija na dogodek,« je na tiskovni konferenci dejal Nuno Espirito Santo, trener Wolverhamtpona.

Dodal je, da je Jimenez pri zavesti in v dobrih rokah, na opazovanjih v bolnišnici pa bo ostal še nekaj časa. »Videli ste na obrazih igralcev, da je bila stvar resna. Grozno,« je še razložil Portugalec na klopi angleškega kluba, ki je proti Arsenalu slavil z 2:1.

Wolves na lestvici zasedajo šesto mesto s 17 točkami, na vrhu sta Tottenham in Liverpool s po 21. Arsenal je v spodnjem domu prvenstvene lestvice na 14. mestu s 13 točkami.