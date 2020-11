Sedemindvajsetletni Boe je drugemu mestu s sobotne posamične tekme dodal še zmago v sprintu in prevzel vodstvo v skupnem seštevku pokala. Tokrat ni ničesar prepustil naključju in bil s strelsko ničlo na 10-kilometrski tekmi daleč pred tekmeci. Za 44,1 sekunde je zaostal 23-letni Šved Sebastian Samuelsson, za 47,9 pa njegov rojak Martin Ponsiluoma. Šveda sta še enkrat več potrdila, da so v tej državi na pripravah delali odlično, tekaška razlika do Boeja pa bi bila lahko manjša, če bi kdo od njiju zadel tudi 10. strel.

Jakov Fak, ki mu je uspel brezhiben strelski nastop, je na petem mestu za stopničkami, te čaka že vse od olimpijskih iger v Pyeongchangu, zaostal 5,2 sekunde. Na zadnjem streljanju mu je kazalo še bolje, saj je bil drugi, do konca pa ga je ob obeh Švedih prehitel še Norvežan Vetle Sjastad Christiansen. Fak je peti tudi v skupnem seštevku.

Ostali Slovenski tekmovalci so ostali brez novih točk. Klemen Bauer je imel vnovič nemirno roko in zgrešil štiri od desetih poskusov na strelišču ter končal na 50. mestu, saj dodatnih 600 metrov s sicer solidnim tekom ni mogel nadomestiti do te mere, da bi se zavihtel med dobitnike točk. Za njimi je zaostal dobrih 16 sekund.

Miha Dovžan in Alex Cisar, ki je zamenjal Roka Tršana, sta morala v kazenski krog dvakrat. Dovžan je osvojil 66. mesto, mladi Cisar pa je bil 87.

Ob 13.40 bo na Finskem še ženska sprinterska tekma, nato pa bodo biatlonci tukaj nadaljevali s treningi do četrtka, ko bo Kontiolahti do nedelje gostil še po tri tekme svetovnega pokala.