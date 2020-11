Zaradi koronavirusa, ki je v prvem valu poskrbel za predčasni konec minule sezone, se je precej spremenil tudi koledar svetovnega pokala za letošnjo. V njem je le sedem prizorišč: Kontiolahti (Finska), Hochfilzen (Avstrija), Oberhof (Nemčija), Anterselva (Italija), Pokljuka (Slovenija), Nove mesto (Češka) in Oslo (Norveška), manjka nekaj tradicionalnih gostiteljev, kot sta švedski Östersund in nemški Ruhpolding, z vzdevkom biatlonska meka. Če ne štejemo SP v Pokljuki, bodo na klasičnih tekmah za svetovni pokal moški in ženske imeli po 32 preizkušenj (sprint, zasledovanje, skupinski start, štafeta), šest pa mešane štafete in mešani pari.

Trije zaradi virusa z zamudo

Večina tekem v letošnji sezoni bo potekala brez gledalcev. Finci so za ta in naslednji podaljšani vikend v dogovoru z oblastmi Severne Karelije sprva načrtovali do 4500 gledalcev na dan (stadiona lahko sprejme 10.000 ljudi), a so doslej prodali le dobrih 2000 vstopnic. Letos bodo manjkali predvsem številni gledalci iz Rusije, kajti prehod finsko-ruske meje brez tehtnega razloga ni dovoljen, ogled športnega tekmovanja pa seveda ne spada med nujna potovanja. Stadion za današnji posamični (moški 20 km, ženske 15) in jutrišnji sprinterski tekmi (moški 10 km, ženske 7,5) bo razdeljen na štiri tribune, zagotovljena mora biti ustrezna medsebojna razdalja, nošenje mask pa ni obvezno, a priporočljivo. Brez gledalcev bosta tudi Hochfilzen in Oberhof, v Anterselvi na generalki pred SP pa računajo na vsaj 500 ljudi. Na vseh prizoriščih bo biatlonska karavana v mehurčku, a do zapletov z okužbami je prišlo že pred premiero v Kontiolahtiju: pozitivne primere so odkrili v taborih Rusije, Latvije, Moldavije, Francije, Romunije in Slovaške.

Na pripravah v avstrijskem Ramsauu se je okužilo tudi pet članov slovenske moške reprezentance (tekmovalci Alex Cisar, Rok Tršan in Miha Dovžan, glavni trener Uroš Velepec, fizioterapevtka Ula Hafner), zato so morali vsi v obvezno 10-dnevno karanteno. Medtem ko je večina reprezentance že od ponedeljka trenirala na Finskem, sta doma ostala Velepec in Tršan (tik pred odhodom na sever Evrope sta bila pozitivna), prav tako preventivno še Lea Einfalt zaradi stika z okuženo osebo. Toda pred dnevi se je trojica še enkrat testirala, vsi so bili negativni in so dobili zeleno luč za potovanje v Kontiolahti, ki bo po tem vikendu s štirimi tekmami gostil od 3. do 5. decembra še šest preizkušenj za svetovni pokal.