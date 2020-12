Koronavirus kroji tudi biatlonsko sezono svetovnega pokala, saj se bodo tekmovalci borili na zgolj sedmih prizoriščih. Namesto selitve v Oestersund so tako ostali v Kontiolahtiju na Finskem, kjer sta minuli konec tedna že bili tekmi na 20 in 10 kilometrov. Jakov Fak ju je končal na sedmem in petem mestu, stopnjevanje forme pa bi pomenilo tudi, da bi lahko na tokratni šprinterski tekmi (10 km) stopil na stopničke. Žal se to ni uresničilo, a je bila uvrstitev na šesto mesto zelo spodbudna. Zmagovalec je postal Norvežan Tarjei Boe (24:03,7).

Slovenec, aktualni olimpijski prvak iz Pjongčanga, se je na progo, na kateri je zapadlo pet centimetrov novega snega, podal s številko dve, na strelišču pa je najprej v tarče meril leže. Znova z uspehom, saj je zadel vseh pet. Tako je potrdil odlično strelsko formo, saj letos leže še ni zgrešil strela. Nekoliko slabše je tekel in prvi krog končal z 12-sekundnim zaostankom za Nemcem Arndom Peifferjem, a ostal v boju za stopničke. Da bo to mogoče vendarle njegov dan, se je potrdilo, ko je tudi drugi strelski nastop, tokrat stoje, opravil brezhibno. Nato je bilo vse znova odvisno od njegove tekaške forme v zadnjem krogu. Minulo nedeljo je tekel dobro, a ne odlično in zapravil tretje mesto.

Tokrat pa se je zdelo, da je dovolj hiter, saj je ciljno črto v času 24:49 prečkal kot prvi, da je dal vse od sebe, pa je pokazal, ko je v cilju potreboval nekaj časa, da pride k sebi. Kot prvi ga je prehitel Norvežan Johannes Thingnes Boe(na koncu je bil z enim zgrešenim strelom tretji), nato pa do konca še štirje tekmovalci, tudi zmagovalec Tarjei Boe (na strelišču brezhiben). Kljub temu, da ni stopil na stopničke, pa po njih vse bolj diši. Klemen Bauer je zgrešil zgolj zadnji strel in tekmo končal na 24. mestu (+1:16,5), Rok Tršan je bil z enim zgrešenim 73. (+2:54), Miha Dovžan pa z dvema zgrešenima streloma 81. (+3:11,2). V soboto bo še zasledovalna tekma najboljših 60 tekmovalcev na 12,5 kilometra, kjer bo med favoriti za stopničke tudi Jakov Fak.